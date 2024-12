Buga a Yaneth Marín: ‘Deje la ridiculez, pa’ eso anda de kanina’

Los famosos del Chollywood no están creyendo en diciembre que es un mes de amor y paz, ni están para cantar villancicos.

Resulta que la creadora de contenido para adulto Yaneth Marín exhibió a un hombre en sus redes, después de que este comentara en su post de que fue convocada en el Softball de las estrellas, que ahora se valora más el esfuerzo de una mujer que produce contenido pornográfico, al nivel de llamarla estrella.

Yaneth ni corta ni perezosa, mandó al chico a quedarse calladito, porque en público quiere tirarle “hate” y en privado se babea por ella, compartiendo los mensajes que este le ha dejado en privado.

La publicación de Marín fue compartida en la cuenta de Cuenta el Wichi, y uno que no dudó en comentar fue Bugaman.

“Deje la ridiculez, pa’ eso anda de ‘kanina’, ahora es acoso @frobinsonpty vamos con el podcats que Mía Catalina se echó”, comentó Bugaman, por lo que Yaneth le respondió: “@bugamaran joo y tú que me caías superbién y mira como te expresas de mí, yo alabándote sin saber que me odiabas.

Todavía el juego de Softball de las estrellas no ha empezado y aquí la bola ya picó y se extendió, porque Buga, le dejó claro a Yaneth que no necesita que ella lo alabe, más bien tiene que darse a respetar como mujer.

“@yanethhmarin no me tienes que alabar belleza. Es darse a respetar amor, ya tú creaste una fama, no diga que te están acosando, y no tengo nada en contra de ti, pero si te invito que nos sentemos a debatir sobre la plataforma @frobinsonpty si desea dar tu punto y si tengo que agachar la cabeza lo voy hacer, a ti te respeto como mujer, pero de la manera que se vende como un pedazo de carne no es la adecuada es usted una damas sépalo bien, saludos”, puntualizó el cascaroso.

En tanto la creadora de contenido para adulto, le dejó claro que en ningún momento expresó que la estuviesen acosando y le mandó bendiciones a Buga.

“@bugamaran jamás dije que me estaban acosando, ¿donde tú leíste eso? Y uno no puede juzgar un libro por su portada, porque sino imagínate y, sí, claro que me caías superbién y cada vez que alguien te mencionaba yo siempre decía ¡oh si el me cae superbién, independientemente de a lo que te dediques, pero ya veo que tus pensamientos hacia mí son otros a pesar de no conocerme y no saber absolutamente nada de mí, más lo que vez en redes, bendiciones”.

