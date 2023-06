¡Busca psicólogo! Anuel no suelta a Karol G ni a Yailin; ya aburre

El cantante Anuel ha desatado tremenda polémica con sus exparejas, primero con Karol G y Feid, así como con Yailin y Tekashi. Muchos ya catalogan esto como un acoso enfermizo y sin nada de amor.

El famoso se robó la atención del público anoche en los Premios Tu Música Urbana, cuando mostró a las cámaras una camisa con mensaje en alusión a “La Bichota”. “Estás con FEID pero sabes que eres mía”, leía la pieza de ropa.

Ante la publicación diversas cuentas dedicadas al espectáculo y género urbano rescataron la historia de Anuel con el mensaje incluido, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

“Estás con Feid pero sabes que eres mía” - La camisa de Anuel en su presentación en los Premios Tu Música Urbano 2023 pic.twitter.com/VPyOEnxUem — carloxx iván (@itscarlosivan) June 16, 2023

Anuel AA ha seguido comportándose como un novio ‘tóxico’ con Karol G, pese a que terminaron su relación amorosa en 2022. En las últimas horas volvió a dejarle un mensaje a la colombiana a través de su cuenta en Instagram, hecho que no pasó desapercibido por sus seguidores y algunas cuentas dedicadas a rastrear la vida de los famosos.

En una historia, el cantante de música urbana hizo eco de una publicación de la cuenta Worldlatinstar, en la que se ve a una productora de contenido dejándole el siguiente mensaje a un ex: “Tú eres mi ex y tú me extrañas, por qué tú no me lo dices. ¿Qué sabes tú si yo también te quiero chupar una bola y estamos aquí perdiendo el tiempo por dártelas de orgulloso?”.

Pero esto no es todo, por otro lado, en un video compartido en sus redes sociales se puede ver a Tekashi con su ex Yailin. Ambos se vieron abriendo obsequios costoso, entre los que se incluyeron una bolsa Birkin y un reloj Richard Millen valorado en al menos 500.000 dólares.

Este es un regalo para tí en agradecimiento por el trabajo juntos", comentó el rapero mientras abría una enorme caja. En su interior, encontró un bolso color rojo, detalle que hizo sonreír de forma pícara a la ahora cantante.

Muchos de los comentarios salpicaron al reguetonero Anuel AA, quien confirmó su ruptura con Yailin, poco antes de recibir a su hija Cattleya. Por esto él reaccionó al dar a entender que también tiene plata para adquirir todos esos lujos.

"Y las traiciones se pagan con otras traiciones también", "No te cambiaron por algo mejor si no por algo más rico", "Se agarró a uno un poco más duro, bien por ella", "La mejor colaboración del año", "Pa' qué te miento? Quiero un 6ix9ine en mi vida!", se leyó entre los mensajes.

Debido a todo esto y mas, ya le han dicho que necesita buscar tratamiento, porque quiere volver con varias mujeres y ellas al parecer, no le prestan ninguna atención.

