¡Cabreado! Piqué busca al que llamó loca e hizo dibujo de su mujer

El futbolista Gerard Piqué está furioso con los empleados de Kosmos y estaría en busca del o los culpable de humillar a su novia Clara Chia Marti, tras la publicación de caricaturas muy despectivas.

Asimismo, la expareja de Shakira estaría decidido a defender a la joven de 23 años, quien presuntamente es odiada por sus compañeros; por lo tanto el exfutbolista habría tomado medidas extremas.

Luego de todo lo sucedido y que la gente se enterara que Clara Chía fue la pelaíta que se metió en la relación de Shakira, la joven no solo se ha ganado el desprecio de fanáticos de la colombiana; también algunos trabajadores de Kosmos (empresa de Gerard) han revelado las razones por las cuales muchos odian y humillan a la española con caricaturas.

De acuerdo con los empleados de Kosmos, la estudiante de Relaciones Públicas desde que se ha vuelto oficialmente la novia del dueño de la empresa ha tenido una actitud muy diferente. Además, goza de privilegios que han marcado la diferencia entre ella y los demás.

"Esa chica es un tanto prepotente, se cree la primera dama de la oficina, viene poco por aquí, teletrabaja desde fuera, pero si aparece te mira por encima del hombro. Es una situación algo desagradable", reveló una fuente cercana a los empleados de Kosmos.

Asimismo, debido a la actitud arrogante de la joven de 23 años, los trabajadores de la empresa de Piqué optaron por hacerle una caricatura para burlarse de ella, sin embargo, el dibujo comenzó a circular en redes sociales hace un par de semanas, por lo que se viralizó y fue así como el exjugador del Barça se habría enterado.

La caricatura de Clara Chia Marti hecha por uno de los empleados de Kosmos habría generado el enojo del exdeportista debido a que en ella se ofrece una "recompensa" por encontrar a la española a quien denominaron como “loca”.

Tras esta burla, Gerard Piqué estaría en busca del responsable, sin embargo, no ha tenido éxito, pues al parecer debido a que a la gran mayoría de empleados no les agrada la española, ellos han hecho un pacto de silencio para que el exfutbolista no de con el responsable de dicha ilustración.

Cabe destacar que aunque el español está molesto por la caricatura que hicieron a su novia, hace unos días el ex de Shakira tuvo una fiesta con los trabajadores de su empresa Kosmos, incluso Clara acudió y al parecer se la pasó muy bien.

Luego de que se especulará que Gerard Piqué está furioso por la humillante caricatura que le han hecho a su novia Clara Chia Marti, internautas han señalado que el exfutbolista de verdad estaría muy enamorado de la joven de 23 años, pues anteriormente no defendió a la colombiana.

Piqué ha salido a defender a Clara Chía Martí como nunca lo hizo con Shakira, pues la cantante también recibió varias burlas mientras estuvieron juntos. Tras su separación se dio a conocer que los amigos de Gerard apodaban a la colombiana como “la patrona”, porque la acusaban de “aburrida” y “vieja”, y él jamás dijo nada.

