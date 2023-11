Calero le suelta lírica a Nito por aprobar contrato minero

El cantante Calero también mostró su apoyo al pueblo panameño y soltó una plena para mostrar su apoyo en contra del contrato minero.

En la plena recalca que los actuales padres de la patria vendieron al país también al aprobar algo sin leer nada.

"Ya no eres digno de llamarte presidente. Si no derogas esa ley no vamos salir de las calles", indica.

Además de Calero, también cuenta con la participación del conocido DJ Winnie.

En redes piden seguir en la lucha hasta lograr tumbar algo que es inconstitucional.

