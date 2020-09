Calero y Robinho se dan duro en redes y sueltan sus plenas

Los cantantes Robinho y Calero han formado su dame que te doy en las redes sociales, al punto que ambos han lanzado una canción para demostrar quién es el mejor rapeando y destruyendo al contrario en este género.

LEE TAMBIÉN: ‘Con calma’ de Daddy Yankee recibe premio Canción del año

Publicidad

"Nunca en toda mi carrera ni un otro artista me había dicho algo tan lindo como esto 'Roby tú me inspiras no se cuál era tu apuro a que yo soltara y que todos tus fanaticos vieran que yo soy la luz que te ilumina. Con que cara vas a decir que no doy la talla, que yo no rapeo. Después que me dejaste el p.. lleno de baba de tan lustrarmelo Y da gracias que solo puse esas dos notas de voz tetra... y bueno al Tuox le tocó porque en todos estos días no me chateado después que me chateaba pa cualquier tontería", dijo Robinho.