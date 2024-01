Camila Duarte Çakır, actriz tica que logró triunfar en Turquía

La actriz costarricense de origen cubano, Camila Duarte Çakır, conocida por protagonizar la nueva serie turca Leylifer, estuvo en Panamá para compartir las fiestas de fin de año y este medio aprovechó la ocasión para abordarla y revelar lo que vive una joven latina en Turquía, además, del éxito que ha tenido.

Duarte Çakır tiene el rol protagónico junto al actor Can Verel y por supuesto, esto la ha dado a conocer internacionalmente.

Ella nació en Costa Rica y es de origen cubano. De hecho, en su Instagram nombra a la ciudad de Miami, a Estambul y a Cuba, como país. Precisamente en esa red social, llama la atención que algunos de sus seguidores son famosos cubanos como el actor Héctor Medina y el realizador Asiel Babastro.

"Bueno yo nunca pensé quedarme en Turquía, llevó 6 de casadas con mi esposo. Lo conocí en Miami, hablando nos enamoramos y empezamos a salir, en ese momento me llaman de una escuela para estudiar. Fue un shock, me fui a Nueva York y hace dos años me casé con él", indicó.

Según Camila, el choque de culturas es muy distinto, pero se lleva muy bien con la familia de su esposo. Recalca que allá se respeta mucho a los mayores, la gastronomía es muy buena y se adaptó muy rápido a todo. "De vestimenta normal, mi pareja es turco-musulmán, hay momentos y momentos, pero todo sigue normal".

Indica que su esposo es arquitecto y por ella fue que se metió al mundo de la actuación para apoyarla y fue el encargado de llevarla a su natal Turquía para que probara, con la intención de lograr la oportunidad que necesitaba.

¿Cómo logró llegar a las novelas turcas?

Indica que al inicio fue complicado debido a que su estereotipo es de la típica joven latina, por lo que los proyectos que le llegaban iban con esa temática, aunque al final con mucho empeño llegaron las oportunidades, primero con una comedia y luego le llega el proyecto llamado Leylifer, que le ha abierto las puertas a más historias.

Indica que allí llegó todo y de una le pidieron que participara como la actriz principal y terminó grabando 120 capítulos, algo irrealista para ella en su momento, debido a que la oportunidad le cayó muy rápido, algo que en este tipo de trabajos no es fácil, pero siempre confió en su talento para sobresalir.

"El idioma turco es complicado, el 95% es turco, me tuve que adaptar y aprender el idioma rápido, fue un choque, no tenía mucho tiempo para dormir, era todo el día. Afortunadamente tuve el apoyo del director y compañeros de trabajo que me apoyaron", indica.

Detalla que esta serie le ha abierto las puertas a más series y ahora también a una película, mismas que dará más información pronto a través de sus redes sociales.

Lo que detalla ella es que el tema del romance es muy distinto, porque allá le dan prioridad al drama, lo básico y se deja mucho de lado el tema de los besos, desnudos y eso. Esto lo entiende su esposo y no la cuestiona para nada.

Respecto a su familia, en un principio le decían que estudiara otra cosa, pero con el tiempo fueron aceptando todo y al ver que le llegaban los éxitos la dejaron surgir, eso sí, exhortando a que no dejará de estudiar para seguir mejorando.

Sobre la película que grabó, fue estrenada en diciembre del 2023 y se llama "Estamos Contentos". Aunque por el momento no está disponible para nuestra región, ella espera que pronto todos la puedan ver.

A pesar que domina el turco, sigue escuchando más y se adapta a las nuevas novedades para no quedarse atrás con respecto a algún proyecto que salga en el futuro.

Sobre su vida personal, desea tener dos hijos, aunque ahorita no, porque está enfocada en su carrera. En este punto de su vida personal también se refirió al tema de las operaciones e indica que no las critica, pero no tiene planes de someterse a ninguna para hacer cambios en su cuerpo.

Aunque le toca viajar mucho de Turquía a Costa Rica o Panamá por su familia y trabajo, indica que todo es muy bello y no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

