Camilo dice que Evaluna se comió la placenta de su propio hijo

El cantante Camilo sorprendió a todos sus fanáticos, esto tras contar que su espoa Evaluna se comió la placenta después del nacimiento de Índigo.

"A mi esposa se la encapsularon la placenta y se la comió”, le dijo a los presentadores del programa llamado "La Resistencia". Los presentadores quedaron sorprendidos y un poco confundidos.

Al parecer, esta práctica de comerse la placenta surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mujer produzca más células madres favorables para el bebé, sin embargo, un estudio realizado por 'American Journal of Obstetrics and Gynecology' revela que no hay sustento científico detrás de esta afirmación.

Aún así, Evaluna Montaner no es la única famosa que ha admitido consumir su placenta, pues Kim Kardashian también participó en esta tendencia con el producto de su embarazdo de Saint, uno de sus hijos.

El rumor de los beneficios de la placentofagia viene de la suposición de que si casi todos los mamíferos hembras se comían su propia placenta, las mujeres no tendrían por qué no hacerlo.

El proceso para convertir la placenta en píldoras puede costar unos 275 dólares.

