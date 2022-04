Camilo y Evaluna se convirtieron en padres de una niña

Evaluna Montaner y Camilo ya son padres. El momento que tanto esperaban por fin se dio, así lo dio a conocer “Despierta América.

De acuerdo con el programa, los artistas tuvieron una niña. Desde el fin de semana, la familia Montaner se preparaba para darle la bienvenida a la pequeña, en la casa que tienen en Miami.

Índigo fue el nombre que los cantantes escogieron para el primer fruto de su amor, pues aseguraron iba a quedar bien en varón o niña.

“El bebé más esperado al fin llegó al mundo. Indigo, el bebé de Camilo Echeverry y Evaluna nació”, escribió Despierta América en su red social Instagram.

¿Y por qué es especial Índigo? Evaluna contó en el podcast “En la sala with Evaluna” que no podía ser madre: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

