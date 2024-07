Canción de Eliza Ibeth número uno en tendencia de YouTube

Eliza Ibeth está feliz, y es que su estreno musical “No puedo amarte”, logró ser número uno en tendencia en YouTube desde su estreno, en dos días el tema ha logrado una visualización de 227K, más de 16 mil “like” y 850 comentarios.

En sus historias la ex del instagramer Abraham Pino compartió parte de las seguidoras que han compartido su canción al sentirse identificadas con la letra., agradeciendo por apoyarla con su primer tema musical.

"Gracias por todo el amor que le están dando a 'No puedo amarte', los que han visto el video completo saben que es un tema algo delicado. Es importante para mi que sepan que no me mueve generar sentimientos negativos hacia nadie. Tenía mucho miedo de compartir esto, que para mi es la historia de muchas personas, y quería darle una voz a esas emociones. Por esto, mi corazón se llena de alegría con que puedan sentirse identificad@s. Así que una y mil veces más: gracias, gracias por acompañarme en este sueño que estoy viviendo de estrenar mi primera canción, es de ustedes y para ustedes. Y que esta pequeña canción nos recuerde que nunca estamos sol@s. L@s amo siempre!", escribió Eliza Ibeth en agradecimiento a sus seguidores.

