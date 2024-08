Cardi B le pide el divorcio a su macho y revela que tendrá otro hijo

La cantante Cardi B solicitó el divorcio de su macho Offset tras 6 Años de matrimonio y ahora busca la custodia principal de sus 2 hijos.

Un representante de Cardi, de 31 años, confirmó a Page Six, que ella recientemente presentó los documentos de divorcio y está buscando la custodia principal de sus dos hijos, Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años.

Por el momento no se han revelado detalles sobre qué llevó a su última separación. Sin embargo, el medio informó que el divorcio no sorprendió a Offset, de 32 años, y que Cardi está enfocada en seguir adelante. Us Weekly se ha puesto en contacto con los representantes de ambos para obtener comentarios.

Cardi y Offset han enfrentado su buena cantidad de altibajos a lo largo de su relación. En diciembre de 2018, la rapera de “Bodak Yellow” compartió a través de Instagram que se habían separado después de un año de matrimonio tras especulaciones de que Offset no había sido fiel. A principios de ese año, aparecieron videos en línea mostrando a Offset en la cama con otras mujeres.

La pareja se reconcilió dos meses después, pero Us confirmó en septiembre de 2020 que se habían separado nuevamente, con Cardi solicitando el divorcio.

Su separación no duró mucho, ya que la pareja reavivó su romance un mes después. En junio de 2021, Cardi anunció que estaba embarazada del segundo hijo de la pareja.

Cardi y Offset dieron la bienvenida a su hijo Wave en septiembre de 2022. (Offset también es padre de Jordan Cephus, Kody Cephus y Kalea Marie Cephus de relaciones anteriores).

Offset acusó a Cardi de engañarlo con otro hombre el año pasado. En respuesta, Cardi lo señaló por sus propias supuestas faltas.

Y para ponerle la cereza al pastel, ahora reveló que será madre por tercera vez, por lo que no se descarta que regresen en un futuro.

