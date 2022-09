Carlos III se ve mal y con dedos de salchicha; su salud preocupa

Carlos III de Inglaterra ha tomado el mando tras la muerte de su madre, la reina Isabel II y en medio del apoyo y el rechazo de otros, algo que ha dado mucho de qué hablar han sido sus dedos, los cuales aparecen mucho más grandes que los del promedio, como si estuviesen hinchados.

Muchas especulaciones han surgido por el aspecto físico de Carlos, pues sus dedos, pues lucen hinchados y rojos.

Expertos en este tipo de temas detallan que lo hinchado de las manos podría deberse a “artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón”. Además de que ésta no es la primera vez que Carlos III tiene una aparición pública con dicha inflamación.

Esto no es algo nuevo, debido a que hace unos años también se pudo ver con este aspecto desmejorado.

Por otro lado el medio NewsWeek detalla que la inflamación de dedos de pies y manos de Carlos III se hincharon desde la visita a la India en 2019. El medio Metro del Reino Unido fue el primero en reportar este padecimiento. El año pasado también se le vio el hinchazón en sus dedos mientras estaba visitando un pub en el sur de Londres.

Al parecer, este problema no es algo que moleste al ahora rey de Inglaterra, pues bromeó con ello en la biografía “Charles, The Man Who Will Be King” por Howard Hodgson:

“No puedo expresar lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha justo como el mío”, presuntamente dijo el rey Carlos III en ese instante.

Alarma mundial por los "Dedos de salchicha" del Rey Carlos III.

El detalle llamó la atención y muchos comenzaron a preguntarse por su salud.

El médico británico Gareth Nye indicó que el posible motivo de la hinchazón de las manos podría ser la retención de líquidos. pic.twitter.com/9kDpPSh5PW — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) September 12, 2022

