Carlos Santana se disculpa tras decir que gays deben seguir ocultos

El famoso guitarrista Carlos Santana ha tenido que pedir perdón, esto tras hacer declaraciones durante un concierto en Atlantic City (Nueva Jersey) celebrado a finales del pasado mes de julio.

Aunque el vídeo ha tardado varios días en hacerse público, en cuanto ha visto la luz en poco tiempo se ha viralizado en redes socialeS.

“Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres”, dijo en el concierto. Continuó: “Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien”. No acabó ahí, pues Santana afirmó de manera contundente: “Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario es asunto tuyo”.

Tras viralizarse, el legendario guitarrista, ganador de 10 premios Grammy y tres Grammy Latinos, decidió ayer utilizar sus redes sociales para disculparse.

“Lo siento por mis comentarios insensibles”, comienza el escrito. Solo lo ha compartido en su cuenta de Facebook, a pesar de tener perfiles activos también en Instagram y X (antiguo Twitter). “No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije hirió a la gente y esa no era mi intención. Me disculpo sinceramente con la comunidad transgénero y con todos los que he ofendido”, continúa su carta de disculpas.

Fue un usuario de Reddit quien publicó el vídeo por primera vez. Según recoge Infobae, el usuario acudió al concierto junto a su familia y tras los polémicos comentarios decidieron marcharse: “Se pasó 15 minutos diciendo las mierdas antitrans más impactantes que he escuchado”. Lo que deja la posibilidad de que su discurso estuviese repleto de otras vejaciones que por el momento no se han hecho públicas.

“Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos nos han dado este regalo. Ahora voy a perseguir este objetivo para ser feliz y divertirme, y que cada uno crea lo que quiera y siga en sus corazones sin miedo”, continúan las disculpas publicadas en Facebook. Santana concluye: “Se necesita coraje para crecer y brillar en la luz que eres, para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a brillar nuestra luz con amor y piropos. Tened una existencia gloriosa. ¡Paz!”. (Nevada).

