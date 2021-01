Carlos Villagrán, 'Quico', se aleja de la comedia y va por un cargo político

Carlos Villagrán, mejor conocido como "Quico", finalmente realizó su presentación oficial y anunció que incursionaría en la política para ser alcalde de Querétaro.

Villagrán había hecho el anuncio en diciembre pasado, sin embargo, no fue hasta ahora que decidió confirmar la noticia ante los medios.



El comediante dijo durante una rueda de prensa que ya está en marcha la precandidatura por el Partido Querétaro Independiente (PQI).

“Yo Carlos Villagrán, su amigo el Quico... Debo agradecer mucho por tanto, tanto, tantas, tantas, alabanzas que me han hecho a través de 50 años...”, aseguró.

El famoso agredeció a sus compañeros y el cariño del púbico a lo largo de cinco décadas que llevó el personaje de "Quico".“En esta nueva plataforma estoy con el mismo entusiasmo que hice El Chavo del 8”, afirmó.

“Ustedes verán en mis ojos que les hablo con la verdad, hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, que a través de los ojos sabe si está diciendo la verdad o no... Me ofrecieron que si me ponían aquí ya yo poder leer, no, quise hablar con mente y corazón...”, menciona.

Se pudo conocer que la solicitud de Villagrán será revisada y el 8 de febrero, además, será resuelta para la candidatura que iría el actor.