Carolina Brid: ‘ante la ley no he cometido ningún delito’

Carolina Brid no ha explicado públicamente su vinculación con los auxilios económicos, después de que el sitio web Foco Panamá ventilara que recibió $25,952.00 por parte del Ifarhu, pero sí le contestó a un cibernautas que le pidió explicación.

Paul Rivera usuario de la cuenta @coqueteolatino le escribió a la exmiss pidiéndole una explicación, pues días antes de que fuera expuesta en redes, Carolina había compartido un video en Instagram dirigido a los políticos, en el donde decía que “a cada marrano le llega su noche buena”.

“Mami ¿qué pasó? ¿Te agarraron durmiendo? ¿Cómo era que a cada cerdo le llega su qué? Esperamos tu explicación si eres tan amable, pero no hagas lo de Fernando de sacar un video con música triste, ese cuento solo se lo creen los awebaos. Agradecemos tu pronta respuesta”, le escribió el cibernauta a Brid, compartiéndole la publicación de Foco.

@coqueteolatino obtuvo la respuesta de la exmiss, quien le dejó saber que no puede hacer ni decir muchas cosas, porque ante la ley no ha cometido ningún delito. Además de que llevaba años haciendo sus solicitudes, las cuales le fueron rechazadas muchas veces.

"Hola Paul, muchas gracias por tu mensaje, y sobre todo gracias por preguntar que creo que es muy importante, eh yo no conozco ni estoy vinculada personalmente con nadie, eso es uno... llevaba años eh, haciendo mis solicitudes, muchas veces rechazadas, eh como cualquier panameño, como cualquier ciudadano y al final fui pidiendo un préstamo y ya está, creo que me están relacionando con otros casos especiales, y bueno no puedo hacer nada al respecto ni decir muchas cosas, porque ante la ley no he cometido ningún delito y eso es”, respondió Carolina mediante un mensaje de voz.

