Carolina Castillo le dice adiós a deportes y llega a TVN

Carolina Castillo se despidió de las pantallas de Tigo Sport, así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, afirmando que fue una experiencia enriquecedora y llena de conocimientos.

Reveló que, aunque fue corta su experiencia, estar como presentadora de deportes la sacó de su zona de confort.

"No les había podido contar que: la semana pasada me tocó decirle adiós a este lindo programa. conocí gente maravillosa y aprendí de deportes como no tienen idea. Me quedo con esta corta, pero grata experiencia, definitivamente salí por completo de mi zona de confort y de lo que venía haciendo en los últimos años...", afirmó Castillo.

Aunque todavía Carolina no ha revelado el motivo de su salida, Ricardo Jaramillo dejó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece Castillo, ya que ambos, junto a Isaías Cedeño, formarán parte de un nuevo programa en TVN, cuyo estreno será el próximo lunes.

Hace una semana la presentadora tuvo que entrar al quirófano para ser sometida a una laparoscopia, producto de un teratoma de 4 a 5 centímetros.

