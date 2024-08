Carro que cayó al agua en Diablo era del esposo de Marisela Moreno

El domingo un vehículo cayó al agua en la rampa de Diablo, cerca del Canal de Panamá, cuando el conductor del mismo intentaba remolcar una lancha hacia el agua.

El conductor de este auto es el esposo de Marisela Moreno, así lo dio a conocer la misma expresentadora, detallando el tremendo susto que se llevaron cuando su esposo por error, en lugar de meter el cambio de primera, puso reversa.

Según Marisela, ella y su familia se disponía a realizar un paseo a una isla, pero al ver como el carro se hundía en el agua, a sus hijos asustados y su esposo desesperado, ella se puso a pensar de que esto iba a suceder, porque quizás algo peor les hubiese ocurrido en la mitad del océano Pacífico.

“Les digo algo, mientras veía todo este caos al rededor mío, noté que en medio de lo que parecía una verdadera tragedia emergieron personas dispuestas a ayudarnos, desconocidos, policías de la marina, otros pilotos de otras lanchas, todos se nos acercaron para ayudarnos, hasta un tractor llegó para sacar el auto y el remolque porque tenía la fuerza para hacerlo, y una de mis mejores amigas, Madeline Leignadier, junto con su hijo, remolcaron todo a mi casa, a ella tenía rato que no la veía... en medio de todo esto me di cuenta que, incluso, en las tragedia, hay milagros sencillos”, detalló Marisela.

Para la coach, esta experiencia le enseña que no podemos ser Dios ni creer que tenemos todo bajo control, porque cuando menos lo esperamos la vida nos recuerda nuestra humanidad y la bondad de todos aquellos que nos rodea para ayudarnos.

“Lo que sí es cierto es que hoy (miércoles) estoy cumpliendo años, y hace cinco años me diagnosticaron cáncer y me dijeron que a lo mejor no vivía más y, aquí estoy, en el presente, el presente recuerden, es un regalo, no podemos tener nada bajo control”, reflexionó la creadora de la academia “Párate Bonito”.

