'Celebrity Game Face' llega a Latinoamérica por E! Entertainment

El aclamado actor y comediante estadounidense Kevin Hart (Scary Movie, Little Fockers, Along Came Polly, The 40 Year Old Virgin) regresa a Latinoamérica como productor ejecutivo y presentador de la 2da temporada estreno de ¨Celebrity Game Face¨ el lunes 14 de marzo a las 10:50 p.m. para Latinoamérica solo por E! Entertainment.

Con la participación especial de grandes estrellas quienes disfrutarán junto a la audiencia de los juegos más locos mientras compiten para ganar el codiciado trofeo "Hart of a Champion" y donar dinero a una organización benéfica de su elección.

¨Celebrity Game Face¨ regresa a Latinoamérica con la participación de aclamadas estrellas como Aasif Mandvi (Spider-Man 2) y Shaifali Puri (The Night Diary), Chrissy Metz (This Is Us) y Bradley Collins, D'Arcy (Smashing Pumpkins) y Jason Carden (Aunties), Desus (Joking Off) y Mero, Fortune Feimster (Yes Day) y Jax (American Idol), Gronk (National Football League) y Camille, Jason Biggs (American Pie) y Jenny Mollen (Suits, Girls), Kenan Thompson (Saturday Night Live) y Chris Redd (Joker), Ludacris (Fast & Furious) y Eudoxie, Nelly (90210) y Shantel Jackson, Susan Kelechi Watson (This Is Us) y Napiera Groves (How I Met Your Mother), T-Pain (MTV Cribs) y Vanessa Fraction ¡y muchas más!

Cada equipo competirá en juegos en casa como "Pardon My Pecker", donde los compañeros de equipo deben reventar la mayor cantidad de globos con un pico de pollo, "Cookie Face", donde los jugadores se colocan una galleta en la frente y tuercen la cara hacia la galleta que tienen en la boca y "Blow Hard", donde los jugadores soplan velas enormes con un ensanchador bucal.

