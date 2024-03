La exparticipante de Big Brother Milka Rodríguez celebró el Día de la Madre en Irlanda y lo hizo de manera especial, mostrando a su hijo “Sebas”, eso sí, sin dejarle ver su rostro.

“Feliz día de las madres irlandesas. Hoy le hago un post a mi hijo, en estos momentos él no sabe leer, pero sí sabe lo mucho que mamá lo ama y como el internet no olvida, el algún día lo verá y corroborará”, señaló.

En la misma publicación confesó que se ha sentido frustrada: “Me hago muchas preguntas y soy súper leona con mi hijo, todo eso es parte del rol de mamá y estar 24/7 con él, eso es parte de lo caótico por esmerarse en ser una buena madre. Pero lo hermoso es que tengo que, una vez más, darle muchas gracias a Dios, porque no me he perdido ninguna de sus etapas”.

Rodríguez reveló que su hijo gatea y da besos a su papá.

