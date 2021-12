Chamaco se molesta y le dice a sus fans que lo respeten (Video)

Aunque no es de formar pelea por tonterías y algunos lo critiquen, Rosalio Arrocha Mina, mejor conocido como el Chamaco sabe guardar el respeto en los escenarios, eso sí, en caso que le falten el respeto se forma la vaina.

El famoso tuvo una presentación en un populoso barrio de Panamá y mientras interpretaba sus plenas se subió alguien para decirle algo que no le agradó mucho.

"Te voy a bajar, si te acercas a decirme lo que tienes que hacer te bajo. Tú no eres artista. No te voy a bajar, pero no hagas eso más", dijo Rosalio.

No es la primera vez que pasa, sin embargo, lo dicho por esta persona lo ofendió y decidió guardar la compostura en vez de burlarse.

Seguidores le han dicho a Chamaco que no le presente atención. "Respeten al man, él es el cantante y sabe animar las tarimas", "En estas fiestas siempre sale un borracho y quiere manda piquete", "Aunque lo critiquen por su apariencia, el man es humilde", "Podrán decir de todo del pelao, pero se nota que es un artista", eran parte de los comentarios que se podían leer.