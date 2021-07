¡Chanfle! Le suspende la cuenta de Twitter a Juan Carlos Tapia

El periodista Juan Carlos Tapia también se une al club de caras del patio que han sufrido la suspensión de sus cuentas en redes sociales, en su caso Twitter decidió darle de baja a su perfil y por el momento no puede redactar absolutamente nada.

Como era de esperarse, esto generó preocupación en muchos de sus seguidores, mismos que se preguntaron lo que había sucedido.

Al contactarlo para verficar la situación, dijo lo siguiente: "Eso me lo están resolviendo, compré un teléfono nuevo y parece que se enredaron los cables, ya pusimos el reclamo, espero que hoy a mañana esté lista. Se me han perdido correos, cuentas y parece que la cuenta de Twitter quedó en eso".

Recalca: "Les dije que me verifiquen la cuenta para que todos la vean, asumo, porque soy muy respetuoso en Twitter que es por el cambio de teléfono. Fue un desastre el cambio y parece que la persona no me cambió como debía ser. Ellos me tienen que decir de que tratan. Puede ser por un derecho de autor que se usó en algún post. Eso me lo van a explicar, porque pedí una explicación completa".

Según Juan Carlos, ha decidido actualizarse en la tecnología, para no convertirse en un viejo "cagalitroso", sin embargo, no esperaba que le pasara esto al momento de hacer el cambio.