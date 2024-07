Chollykid envió emotivo mensaje sobre los habitantes de la calle

El reportero de Jelou, José Manuel Arispe, agradeció a todos los que se han acercado para felicitarlo por presentar la realidad de los habitantes de la calle.

Arispe presentó en Jelou, la historia de Valentín Hall, un joven de 29 años que lleva alrededor de 7 años viviendo en las calles. Hall tuvo hoy un encuentro con su madre, Josefina y arrancó su rehabilitación.

"Chollykid", como se le conoce al comunicador, dijo que el trabajo no fue solo de él y le dio los créditos y respetos a la producción del programa.

LEE TAMBIÉN: Sonia Marí Andrés se siente mucho más feliz en Panamá que en España

"Sepan que siempre les he visto, sé que existen desde siempre (los habitantes de la calle), pero conocer las historias y las razones que les han llevado a vivir en la calle no me las imaginaba", manifestó en un escrito en una historia de Instagram.

Además, pidió comprensión y dijo que no "les llamemos piedreros, no les maltratemos, pensemos que podría ser uno de los tuyos o tú mismo".

Por último, señaló que Dios lo puso ahí por un motivo.

"Hoy sentí que no trabajé, siento que Dios me puso ahí para escucharles y aprender de ellos, sí aprendí de ellos", comentó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio