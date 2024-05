Chris,"furioso" con el director, por omitir a sus hijos de "Furiosa"

El actor Chris Hemsworth comparte pantalla en la película 'Furiosa' con su mujer, Elsa Pataky, pero el pleno familiar se vio frustrado después de comprobar que sus hijos quedaron fuera del montaje final de la película de George Miller pese a haber actuado en una escena.

Hemsworth sorprendió a su compañera de reparto, Anya Taylor-Joy, al revelar la anécdota durante una entrevista con EFE, en la que la actriz no tuvo problema en adoptar el rol de periodista para interesarse sobre el asunto.



- "Fue divertido tener ahí a mi mujer (...) Y tener a mis hijos por ahí también, aunque a veces correteaban por el plató cuando no debían...", dijo Hemsworth.



- "¡Si va a haber otra (película de la saga Mad Max), tienen que salir en ella!", le interpeló Taylor-Joy.



- "En realidad salían, pero se quedaron fuera del montaje...", replicó el actor australiano.



- "¡¿Qué?! ¡¿George cortó a los niños?!", preguntó Taylor-Joy, reconvertida ya a su nuevo papel de entrevistadora.



- "No creo que George se diese cuenta, iban caracterizados. La escena nunca se usó. Y para cuando vi la película, ya estaba todo cerrado, así que no le pude decir: 'George, has dejado a mis hijos fuera de la peli...".



- "¿Y ellos se dieron cuenta?"



- "¡Sí! Vinieron al estreno y (cuando vieron que no salían) empezaron a tirarle palomitas a la pantalla!", relató el actor entre gestos y risas.



Hemsworth tiene tres hijos con la española Pataky: India Rose, nacida en 2012 y que apareció ya con su padre en 'Thor: Love and Thunder', y los gemelos Sasha y Tristan, nacidos en 2014.



En la entrevista, el actor tuvo palabras muy elogiosas hacia su compañera de reparto, a quien calificó de "una de las mejores parejas de baile de mi vida: fue increíblemente especial".

