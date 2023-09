Christian Chávez cabrea a mexicanos por bandera con tema LGBT

El cantante Christian Chávez ha desatado una nueva polémica, todo luego de que mostrara la bandera mexicana con los colores de la comunidad LGBTQ+ durante un concierto de RBD.

LEE TAMBIÉN: Flex se casó con su pareja. El famoso está bien enamorado

Publicidad

Volver a los escenarios por la gira del ‘Rebelde Tour’ le ha permitido a Christian Chávez, de 40 años, manifestar con orgullo su apoyo a la comunidad LGBTQ+, pero a muchos mexicanos no les ha gustado mucho eso.

“Gracias por escucharme y conectarse, ámense y respétense… si no lo haces tú, ¿quién?”, escribió Christian Chávez en un post de Instagram donde mostró el video del momento cuando el escenario se cubre de colores y él exhibe la bandera mexicana con los tradicionales colores del arcoíris de la comunidad LGBTQ+.

La publicación obtuvo más de 47 mil ‘likes’ y se llenó de comentarios de partidarios y detractores. “No se supone que está prohibido, no *** si no respeta su bandera, nadie lo va a hacer. Esto no es chido, con la bandera nooo”, “Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera”, “No estoy de acuerdo que saques esa bandera, la gente te quiere como eres”, “Se respeta sus ideologías y preferencias, pero no sé qué opine @segob_mx sobre la alteración a la bandera de México”, fueron algunas de las críticas.

Sus más de 4 millones de seguidores comentaron: “Eres una representación y orgullo, gracias por ser la voz de muchos”, “El mundo es muy afortunado de tenerte. Gracias por tu mensaje y por todas las inspiraciones que has dado en el tour”, “Te amamos Christian, que hermoso verte ser tú en el escenario”, “Me siento muy afortunada por tenerte como ídolo y ejemplo. Tengo mucho orgullo de ti”.

El también actor desató otro revuelo cuando vistió un traje de aparente charro, pero de color rosado, por lo que más tarde ofreció disculpas a quienes sintieron que irrespetó el distintivo traje mexicano.