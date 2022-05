¡Chuzo! Prohíben usar pelucas en los show de Yailin, mujer de Anuel

Tremenda polémica ha generado la cantante Yailin, mujer del cantante Anuel al prohibirel uso de pelucas de colores en sus presentaciones por “seguridad”.

“Como medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin La más Viral, no les será permitida la entrada a personas que estén usando pelucas de colores”, publicó la cuenta de Instagram de uno de los lugares donde se presentó la dominicana y esta medida ha sido extendida a los demás.

Internautas aseguran que esta medida es por Karol G, quien usa el pelo de color azul y sus fanáticos han tomado este color para rendirle honor.

El caso de las pelucas se dio a conocer, luego de que una fanática de Yailin, relató a través de redes sociales, que le negaron el acceso a una de sus presentaciones por tener una peluca de color azul.

Me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G”, expresó la joven

Esto ha generado todo tipo de burlas y afirman que mejor ni vayana a verla cantar, debido a que hace unos días se le salió el gallo en pleno show en vivo.

