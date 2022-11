Chyno celebra su cumpleaños; vive más normal tras el maltrato

El cantante Chyno Miranda sigue siendo el centro de atención tras haber salido de un centro de rehabilitación en la que supuestamente fue maltratado y lo trataban como a un perro.

Una reciente imagen, el integrante de Chino y Nacho, luce acompañado de su familia materna y sosteniendo un globo de cumpleaños.

En una reciente entrevista con Despierta América, la madre del artista dio declaraciones sobre el estado actual de la salud de su hijo y entregó detalles de la celebración del venezolano. La controversia continúa en medio de una disputa familiar sobre la custodia de Miranda, que ya está en los tribunales.

Con el paso de los días se van conociendo nuevos detalles del caso del cantante venezolano Chyno Miranda, quien fue trasladado del centro de rehabilitación Tía Panchita hacia la Clínica Cedral, al parecer, porque no contaban con las condiciones adecuadas para atenderlo.

Lo que se conoció, es que tras un allanamiento realizado por funcionarios de la Fiscalía venezolana, en la habitación del cantautor del dúo ‘Chyno y Nacho’ fueron encontrados medicamentos vencidos, un objeto contundente forrado en tela, una camisa de fuerza hecha a mano y cuerdas para atar. Elementos que dejaron desconcertados a los investigadores.

Durante el proceso investigativo fueron capturadas 2 personas señaladas de ser falsos psiquiatras y otras dos que fingían ser auxiliares de enfermería en el centro de rehabilitación Tía Panchita, donde se encontraba Chyno.

“Actualmente el artista Jesús ‘Chyno’ Miranda se encuentra internado en la Clínica El Cedral para una evaluación exhaustiva por disposición del Tribunal Civil. Ahí no tiene impedimento alguno de recibir visita de sus familiares: como su mamá, tíos o hermanos”, indicó el fiscal Tarek William.

Un excompañero de habitación de Chyno dentro de Tía Panchita reveló detalles escabrosos de lo que vivió el intérprete de ‘Mi niña bonita’ durante más de un año en el centro de rehabilitación.

“En la mañana, cuando nos parábamos teníamos que tender las camas y dejarlas derechitas, limpiar los baños, limpiar excrementos… teníamos que limpiar los cuartos, las ratas pasaban por los cuartos, por los baños y era muy desagradable hacer eso, porque tú estabas en un centro supuestamente de recuperación”, mencionó.

De acuerdo con el sujeto, Chyno fue sometido a constantes maltratos, hasta el punto de impedirle ir al baño.

“Claro, me decía, ‘yo estoy mal Jorge, necesito salir de aquí’. Chyno siempre fue sancionado porque a veces no se levantaba a las cinco de la mañana, porque no podía con su alma, porque estaba dopado, porque tenía que hacer popó en la madrugada, porque no le daban el baño; porque se orinaba. Chyno realmente fue muy maltratado”, añadió.

Además, indicó que el cantante nunca mencionó que estaba en la clínica por una adicción a las drogas, como lo afirma la madre del cantante, Alcira Pérez, quien denunció responsabilidad de la novia de Miranda, Astrid Falcón, en su situación.

