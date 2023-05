Cineasta Arianne Benedetti confirma película de Laffit Pincay Jr

La cineasta panameña Arianne Benedetti informó a todos sus seguidores que iniciará con la realización de una película jockey panameño, Laffit Pincay Jr.

LEE TAMBIÉN: Muere el reconocido actor argentino Gastón Tuset

Publicidad

"Laffit Pincay, the one and only. Mejor Jockey de todos los tiempos. Hacer su película será el mayor de los honores", indicó en un almuerzo con el famoso y otras peronas, que estarán a cargo del proyecto.

Por el momento el nombre de la película podrías ser "Laffit Pincay, the one and only", aunque al ser muy temprano todo esto podría cambiar.

Para muchos esta es una gran sorpresa y esperan se puedan plasmar todos los logros de este gran panameño en la pantalla grande.