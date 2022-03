Colombiana que dice tener un hijo de Anuel es víctima de ataques

Una publicación compartida de Melissavallecilla (@melissavalleclla)

Por otro lado, Vallecilla también lanzó fuertes declaraciones de lo que sería la relación entre Anuel y su esposa Yailin, pues la ujer dijo que en un principio el puertorriqueño iba a responder por su hijo, pero que desde que estaba en su nueva relación, se había alejado y ya no le contestaba sus mensajes.

“Me callé durante estos seis meses porque él me dijo que se haría responsable, pero al coger su relación rápida con Yailin, que no lo llevará a nada bueno ni lo está llevando a nada bueno, se descomunicó conmigo y se olvidó hasta de su propio hijo Pablito y de el bebé que viene en camino”.

Melissa también confesó que no entendía por qué la atacaban en cuanto a que ella quería dañar la relación entre Anuel AA y Yailin, pues según ella, dicho romance ya estaba dañado.

“No entiendo por qué me señalan, yo no quiero dañar ninguna relación, esa relación ya está dañada”, finalizó.

Luego de varios señalamientos en los que los internautas aseguraban que ella no se había cuidado, confesó que el preservativo se había roto y que nunca planeó quedar en embarazo del famoso.

En las últimas horas ha subido mensajes positivos, aunque muchas personas le han dicho de todo, e incluso aseguran que es una metirosa.

