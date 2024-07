Comentario negativos en redes afectaron su vida y matrimonio

Abraham Pino decidió ponerle fin a las especulaciones a un año de su separación de la madre de su hija y esposa Eliza Ibeth, después de los múltiples comentarios que se han generado tras el estreno musical de su expareja.

Según el instagramer, jamás pensó separase de su esposa, porque es muy creyente de que la familia siempre debe estar unida, por eso para él su separación ha sido muy duro, tanto que lo llevó a un estado de depresión y pensamientos destructivos, pero se refugió en Dios para superar su crisis.

Aunque no detalló los motivos de su separación en sí, afirmó que los comentarios negativos en redes fueron afectando su vida y su matrimonio, los que empezaron desde que se hizo la primera operación de la mandíbula y luego con la de la nariz.

“Escuchar comentarios negativos de mi físico no fue nada fácil, no sé en qué momento empecé a fallarme a mi mismo y empecé a prestarle atención a los comentarios negativos, pero me empezaron a afectar, tanto que tuve que alejarme de las redes sociales; esto afectó muchas áreas de mi vida, entre ellas mi relación”, explicó Pino.

Aunque no se quiere excusar con lo mencionado ni muchos menos hablar mal de nadie, describió su relación como una experiencia hermosa, que le enseñó muchas cosas, hasta a aprender de los errores.

“Nunca pensé que mi familia se iba a separar, pensé que esto iba a durar para siempre... es un duelo que estoy viviendo todavía, ya de esta separación ha pasado un año y meses, este tiempo ha sido muy difícil, he tenido pensamientos depresivos de acabar conmigo, de rendirme, de no seguir adelante, de quitarme por completo de las redes sociales... lo único que me ha ayudado en este tiempo es orar y hablar con Dios, Dios ha sido mi refugio y me ha ayudado a entender el proceso”, manifestó el youtuber.

