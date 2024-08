Comparte su experiencia para demostrar a otro que hay una salida de la promiscuidad

Rodolfo Tuñón, mejor conocido como Fitín, dio que hablar en redes por la última prédica que realizó dentro de un Metrobus, en donde dio su testimonio de la vida.

Según Fitín, era un hombre promiscuo, por más de cinco años le fue infiel a su esposa, veía a las mujeres como un pedazo de carne y vivía con temor a que le pegaran una enfermedad de transmisión sexual o le metieran un tiro por meterse con una mujer ajena, pero asegura que por la misericordia de Dios su vida y familia fue restaurada.

Muchos cibernautas expresaron que no tenía necesidad de subir a un bus y contar su vida, porque al que le debe rendir cuentas es a Dios, pero el exbailarín no baja la guardia por el qué dirán y aseguró que seguirá "gozándose", porque el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras.

Fitín manifestó que hay muchas personas que están pasando por lo que él vivió, la esclavitud en la que estaba, por eso comparte su experiencia porque quiere demostrarle que hay una respuesta, una salida y una forma de ser libre de esa forma de vida.

"Realmente yo no merecía lo que tengo ahora, y Dios me ha perdonado tanto, que yo no dejo de hablar de él porque lo amo demasiado... por esa razón, dice en Galata 1-10, mi responsabilidad no es buscar el favor de los hombres, sino agradar a Dios, porque sino, no fuera siervo de él””

