Compró sus anticonceptivas bien baratas en Colombia

Nicole Pinto está por Colombia, y no podía pasar su viaje sin aprovechar e ir a un farmacia a comprobar lo que muchos han hecho, comprar medicamentos a bajo costo.

La exguerrera pidió su pastilla anticonceptiva, y para su sorpresa, el costo de la misma es el triple de bajo a como la compra aquí en Panamá, por lo que no pudo ocultar su rostro de sorpresa o indignación en las redes.

“Yo no entendía el tema de las farmacias y todas esas cosas hasta que viene a una farmacia en Colombia a comprar mis pastillas anticonceptivas... en Panamá me valen de 21.00 a 26.00 dólares y aquí me valen 3.50”, detalló Nicole en sus historias de Instagraqm al compartir el video desde la farmacia.

Hace poco el que también vivió el mismo episodio, de comprar medicamentos en otro país fue Nando Boom, lo hizo en Chile, y también se llevó la sorpresa al ver la diferencia de precios, abismal, en comparación con la venta de medicamentos en Panamá.

