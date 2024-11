Conecta su niña interior con una carta

La cantautora Elizabeth Grimaldo compartió una carta a su niña interior de tres años, recordando aquellos primeros sueños que fueron inspiración para estar en la música y todo el camino recorrido para cumplirlos.

"Siempre decías que de grande querías ser cantante, solo lograbas dormirte cuando te cantaban, amabas escuchar a tu papá tocar el piano, a tu mamá poner boleros en la radio los fines de semana en casa, ponerse sus tacones y cantar frente al espejo con un cepillo de micrófono, disfrutabas de los pequeños momentos que hoy siguen vivos en nuestra mente", dijo Grimaldo.

Por otro lado, señaló que no todo ha sido fácil, pero cada experiencia la moldeó como artista.

“De todas esas experiencias, aprendiste a escucharte, aprendiste a escribir canciones, sí Liz, eres compositora, algo que no te creías capaz de hacer, ahora tu cuaderno se convirtió en tu lugar seguro, donde hablas con el corazón sin miedo, donde otras personas ahora se identifican contigo y tú con ellos. Ahora tu guitarra no es de juguete y no solo cantas en la sala de casa ni en la mesa de la pizzería. Te sigo cuidando, para que dentro de mí nunca mueras, has sido mi motor, lucho por ti todos los días. Te amo con todo mi corazón”, añadió.

