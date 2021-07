Confía en que pronto se recuperará de la parálisis facial

El artista Jav Jurado sigue positivo y metiéndole todas las ganas a su recuperación, después de sufrir una leve parálisis facial.

Hace dos semanas el intérprete de “Desde ayer”, dio a conocer que debido a las horas en el estudio, el no dormir, sumado a la ansiedad y el estrés, provocaron que terminara en urgencias de un centro médico. Después de realizarse exámenes médicos, los médicos le indicaron que su recuperación sería rápida y, en efecto, los avances han sido positivos.

En sus redes sociales el artista ha compartido algunas instantáneas del proceso de recuperación, agradeciendo a quienes están a cargo de la misma. “Aquí recargándome!! Les muestro un poco de lo que está siendo mi recuperación. Estoy muy agradecido con David Castillo y su equipo, quienes están a cargo de mis terapias, saldré pronto de esto”, expresó Jurado, asegurando que había dicho que iba a mejorar, y así lo ha hecho, porque Dios no lo ha abandonado en ningún momento.

Tras lo sucedido, el exintegrante del grupo Mariana, no ha dejado de aconsejar a sus seguidores y pedirles que se cuiden y no olvidarse de lo más importante que es vivir. “Esto lo subo solo para pedirle que se cuiden, que descansen, que busquen con quién hablar, que no se guarden todo lo que sienten, a veces trabajar mucho trae resultados increíbles, pero podemos pensar que todo es trabajo, la vida cada vez dura menos, la vida cada vez pasa más rápido y nos estamos olvidando de lo más importante, vivir”, comentó.

En su cuenta de Instagram las muestras de cariño y de pronta recuperación de parte de sus seguidores, conocidos, amigos y su novia, la presentadora de Jeluo!, Nathalia González, quien lo anima a seguir y hacerle saber que es fuerte y que Dios lo ama, no se hacen esperar.

Jav está consciente de que debe bajar las revoluciones de ahora en adelante, y una vez recuperado, complacerá a sus fanáticos con sus letras.