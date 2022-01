Confiesa que pasa por una recaída de depresión y ansiedad

La depresión y ansiedad es una realidad, y Estefi Varela lo sabe perfectamente, porque diariamente libra una batalla interna, que, en ocasiones no la deja explotar el potencial que tiene como mujer y profesional.

Para desahogarse, desde la bañera de su casa, Estefi abrió su corazón a sus seguidores que la entienden o están pasando por una situación similar, y reveló, en un video que compartió en sus historias de Instagram, que está teniendo una recaída con su depresión y ansiedad.

“Me duele y me da vergüenza como pasan mis días y ver como estoy... básicamente soy una persona que la energía no le da para hacer nada, me estoy aferrando al ejercicio, pero no estoy pudiendo comer bien, y eso hace que no dé la talla en mi ejercicio, mi ejercicio era una de las cosas que más me emocionada hacer últimamente y me está costando mucho... y me duele porque puedo ver cómo me estoy deteriorando, y es como vaya estabas tan bien, por qué estoy teniendo esta recaída, uno se siente tan cansado de ser como un zombie, de no tener motivación y con eso no quiero decir que no lo voy a seguir intentando", detalló la presentadora mientras se le hacía un nudo en la garganta.

Afirmó que hasta le da pena admitirle a su psicóloga la maravillosa vida que tiene, y esto le causa un corto circuito en su cabeza.

“La verdad es que al mismo tiempo me siento tan cansada de sentirme que no soy suficiente, que no estoy dando a talla y que por más que tengo psicólogo, psiquiatra, medicación, apoyo, no lo logro salir de esto; y es tan fuerte y luego está mi ansiedad que mi ansiedad me hace constantemente cuestionarme si todo esto lo estoy fingiendo, porque soy una vaga y no quiero esforzarme; es muy difìcil lidiar con algo que solo tú entiendes", destacó.

Lo que sí dejó claro es que, pese a todo lo que le pasa actualmente, no se dará por vencida y se levantará cada día más fuerte, no se dejará vencer.