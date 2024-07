Consejo de moda de Dayana Sáez: 'Atrévete a ser tú, vístete de ti'

La empresaria y cantante Dayana Sáez dejó un gran consejo de moda para todos sus seguidores.

Después de su paso por Colombiamoda, la panameña instó a las personas a usar la ropa por el significado que les da y no solo por moda.

"No uses prendas porque estén de moda o porque otras personas las usan. Úsalas porque tienen significado para ti o porque te emocionan o porque te sientes muy tú en ellas", dijo la empresaria.

Sáez, quien se prepara para su boda religiosa, confesó que es amante de las boinas, las cuales tienen un significado especial para ella.

"Mi boina. Cada cierto tiempo las uso. Mi papá de chiquita siempre me decía que le gustaba verme en boinas, que me quedaban muy lindas. Tengo eso muy grabado y pasa el tiempo y las sigo usando sin importar si se usan o no. Usarlas genuinamente me hacen sentir la más linda del lugar. Las palabras tienen poder". señaló Sáez.

Destacó lo mucho que aprendió en Colombiamoda, la feria de moda realizada en Medellín: "Cuando eres fiel a ti, cuando eres auténtico y defiendes lo que eres y en lo que crees. Atrévete a ser tú, vístete de ti, no hay expresión más creativa y única que esa", añadió.

