Considera maltrato animal bueyes jalando carretas

Doralis Mela afirmó que ya deben acabar con la práctica de que los bueyes jalen la carrera en los desfiles, y se debe modernizar utilizando otros mecanismo, porque eso se puede considerar maltrato animal.

Según Doralis, en estos desfiles el animal sufre, y hasta se les ha visto llorar, tienen que caminar sobre el asfalto caliente, bajo el sol, jalando una carreta pesada con personas.

“Yo lo presencié muchas veces, los animales llorando, tú crees que uno llora por el gusto... imagínate ellos amarrados, con el asfalto caliente, el fogaje, les toca hacerse popo ahí, cómo no van a llorar... eso es maltrato, yo lo viví, yo lo hice, no era la dueña, pero me montaba arriba, apadrinaba eso, y eso está mal, hay que aceptar que estamos haciendo las cosas mal y no seguir maltratando a los animales”, expresó la expresentadora, pidiendo que se busque soluciones a este práctica.

Mela recibió algunos comentarios apoyando su opinión, pero también críticas por quedarse callada cuando era presentadora en A Lo Panameño y hasta la llamaron “dolida”.

La cantante de Grandes Ligas del Pindín, les dejó saber a los cibernautas que la catalogaron de dolida por estar fuera del programa, que ella no está dolida porque la despidieron y que su comentario no tiene nada que ver con dicho programa, simplemente en ese tiempo lo aceptaba por ignorancia o por considerarlo normal, pero con el tiempo vio el error que estaba cometiendo.

