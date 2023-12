Coro de Niños Cantores de San Miguelito pide apoyo para ir a Roma

El Coro de Niños Cantores de San Miguelito pide el apoyo de todos los panameños para reafirmar su participación en el 44º Congreso Internacional de Pueri Cantores, organizado por la Federación Internacional de Pueri Cantores. El vento se celebrará del 28 de diciembre al 1 de enero de 2024 en Roma, Italia.

El grupo de 19 niñas y jóvenes acompañados de sus padres y del profesor Jorge Eduardo Vílchez han realizado actividades durante todo el año para cubrir los costos de esta importante presentación que asciende aproximadamente a unos 90 mil balboas, sin embargo aún falta cubrir algunos gastos de alimentación, transporte, entre otros. En este evento internacional se esperan 3,000 niños de 27 países, siendo solo tres de Latinoamérica: Panamá, Venezuela y México.

“Somos el primer coro de Centroamérica en ser invitados, nuestras niñas podrán compartir escenario con otros artistas de alto nivel como los son: los Niños Cantores de Viena, el Coro de Escolania de Montserrat, Escolania del Escorial y Niños Cantores de Ratisbona, entre otros”, expresó el director del Coro de Niños Cantores de San Miguelito, el profesor Jorge Eduardo Vilchez.

Los Congresos Internacionales de Pueri Cantores son eventos que reúnen a los mejores coros de niños y jóvenes de todo el mundo. Pueri Cantores, que en latín significa "Niños Cantores", es una federación internacional de coros infantiles y juveniles que interpretan música sacra, especialmente en contextos litúrgicos, es un organismo de la Santa Sede. Está considerado el evento coral más grande e importante del mundo.

El coro panameño, que en el 2019 se presentó en la Cancillería de Panamá, ante el Papa Francisco, representantes del Gobierno y Diplomáticos, ahora tendrá las siguientes presentaciones en Roma, Italia: Basílica Mayor San Giovanni Laterano, Embajada de Panamá ante el Gobierno Italiano, Basílica Mayor de San Pedro, Basílica de Santa María in Trastevere, Basílica San Ignacio del Loyola, Parroquia Saint Mary Mater Dei, ⁠Sala Pablo VI de Ciudad del Vaticano.

El repertorio musical de las talentosas niñas y jóvenes de San Miguelito incluyen: Gloria in Excelsis Deo, Se oye un canto en lo alto, Campanas de Ucrania, La Primera Navidad, Campana sobre Campana, Cascabel, Cascabel, Feliz Navidad, Peces en el Rio, Tamborito de Panamá, It Came Upon a Midnight Clear, Pueri Concinite, El Misterio de la Encarnación, Tu Scendi dalla stelle, Noche de Bien, The Lord Bless you and keep you, Stand by me.

Para apoyar a nuestras representantes panameñas pueden hacerlo a la cuenta:- NC San Miguelito, Banco General, Cuenta de ahorro 0472976199790 también a la Fundación Aria

Banco General, Cuenta corriente 0338010926590, Directorio de Yappy: Fundaria.

