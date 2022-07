Critican e insultan por la cantidad de años que ha estado embarazada

A la presentadora Astrid Quiróz le han llovido las críticas y los insultos en su Instagram, debido a la cantidad de años que ha estado embarazada.Un “reel” que publicó hace unos meses, sobre la cantidad de años que ha estado embarazada (tiene cuatro hijos), fue el detonante para que algunos seguidores la insultaran. El video supera el millón de vistas.

“Hay tanta gente que se ha dedicado en ese reel a seguir criticando e insultándome por la cantidad de hijos que decidí tener”, señaló Quiróz en un video.

Añadió: “Vienen a mi cuenta a insultarme y opinar en los hijos que decidí tener. Gracias a todos los que han salido en mi defensa”.

Destacó que en ese momento señaló que aunque ha estado esos años embarazada, en ese momento solo tenía tres hijos y el cuarto en su barriga (nació hace unos días).

“Solo había que leer la descripción para captar o pensar un poquito. No tienen idea de lo que me han escrito, no entiendo en qué les afecta cuántos hijos mi esposo y yo decidimos tener, lo van a mantener, alimentar o educar”, manifestó Quiróz.

