Critican a Joy Fong por verse más rellenita; le dicen que se pasó

La exguerrera Joy Fong ha sido criticada en las últimas horas, pero no por hacer algo que molestara a sus fans, al contrario, todo se debe a que muchos la han visto con varias libritas de más y no les ha gustado.

La famosa fue invitada al programa Pasa palabra y a muchos les sorprendió que se veía pocotona, así como rellenita, causando que varios comentaran que esa no era Joy Fong.

"Se comío todo", "No la reconocía, está buenona ahora más, pero algo rellenita", "¿Qué le pasó a Joy Fong?", "Joy Fong irreconocible, parece una señora mayor, lo que hacen las libras de más", "Las rellenitas somos las que estamos de moda y Joy lo sabe", "La Fong va a reventar", "Joy se esponjó o me parece ver mal", se podía leer entre cientos de comentarios.

La famosa que no sube fotos a su Instagram desde enero de este año, había mencionado el año pasado en una foto que la pandemia la había afectado mucho.

"Me gustaría estar en estos momentos y con el cuerpo que quisiera tener en estos momentos. Esta cuarentena me tiene tan perezosa en cuanto a entrenamientos se trata, no soy fan de entrenar en casa. Extraño muchísimo ir al gimnasio, extraño tener a @coachbeckypty entrenado a mi lado, salir a correr, tener otro ambiente.. en fin. No estoy siendo tan constante, solo entreno para mantener y no subir mucho de peso. Ya dije que luego de mi cumpleaños me enfoco, estamos a menos de un mes", dijo.

A pesar de eso, ella ha tratado de mantenerse y hasta el momento no ha opinado de las críticas por su aspecto.