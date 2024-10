Cuatro horas de cirugía... su mano se partió en dos

Lo que sería unos días de vacaciones para la cantautora Erika Ender junto a su esposo, disfrutando de las paradisiacas playas de Bocas del Toro, terminó en una cirugía de urgencia, de cuatro horas.

La artista panameña, ya recuperada, compartió con sus seguidores que tuvo un accidente en la mano, la cual cortó con una botella de vidrio, después de tropezar en unas escaleras.

Según narró Ender, al terminar con la gala de TalenPro, decidió ir un par de días a Bocas del Toro, pero ya terminando el paseo, una de sus sandalias se le trabó subiendo las escalera y cayó sobre la botella de vidrio.

“La mano se partió en dos, el vidrio se llevó todo a su paso, perdí mucha sangre porque pasé por una arteria... el dolor no se lo deseo a nadie, me aproximaron la piel como pudieron, pero se había sobrepasado todo, músculos, tendones, nervios... me dijeron que fuera directo a un ortopeda porque el tiempo era clave...”, expresó Erika.

En el video que compartió, su esposo le informa que fueron cuatro horas de cirugías, los médicos reconectaron los tendones, nervios, vasos y músculos, para asegurar que todo funcione correctamente.

“Llevó mucho tiempo porque es un área frágil y de mucho detalle... la cortada fue hasta el hueso, así que cortó todo, pero no dañó el hueso, así que eso fue bueno”, aseguró el esposo de la artista.

