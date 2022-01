Da consejos para una buena relación

La presentadora de televisión Amanda Díaz, quien se comprometió con su pareja Mario Fonseca en matrimonio, dio consejos para tener una relación sana.

Pues resulta, que sus seguidores le preguntaron cuál era su consejo para tener una relación sana, a lo que ella respondió que lo principal es amarse, decidir estar juntos y dedicarse tiempo de calidad.

Publicidad

"Decidan respetarse, comunicarse, lo bueno y lo malo. Decidan dedicar tiempo, decidan valorarse, decidan apoyarse, decidan ser amigos, cómplices, amantes, soporte... decidan estar”, dijo la famosa, quien la semana pasada se comprometió en Colombia.

Por otro lado, manifestó que todas las relaciones son equilibradas y deben apoyarse siempre “Esto no es esperar que el man te pague todo o que la mujer te atienda, y sea tu empleada”, expresó, la novia del ex calle 7.

Además, dio un consejo para todos aquellos que tienen una relación tóxica.

"Si estás en una relación donde no está cómoda, te da pereza, no te hace reír, no tienen de qué hablar, no te hace sentir segura, no te apoya, no le importan tus cosas, ahí no está", dijo.