Daddy Yankee afirma que no cobra por predicar. Plata no le falta

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee rompió el silencio y desmintió los rumores que circulaban en las redes sociales, donde se afirmaba que, tras su conversión al cristianismo, se estaba lucrando con el cobro excesivo de las entradas par hacer sus predicaciones y testimonios en las iglesias.

"Cuando me llegó la noticia, yo dije: Papi, esto es bien irracional, no le presté atención porque pensé, la gente está clara, a mí no me hace falta esto. La gente sabe que trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy muy bien'", dijo Yankee en una entrevista publicada en su canal de YouTube.

De la misma manera expresó que pensó en un momento que esa información no iba a crecer hasta ese nivel porque la catalogó como un chisme de pasillo.

Según él, Sin embargo, cuando vio que se le estaba dando importancia, llamó “necia” a la gente que creyó todo eso y comenzó a difundirlo sin una previa investigación.

El intérprete de "Despacito" expresó su indignación ante estas especulaciones, calificándolas de irracionales y reflexionando sobre cómo las mentiras corren más rápido que la verdad.

Antes de finalizar dijo que aún está pensando cómo fue que le dieron partida a esa acusación.

A pesar de eso, no dio a entender si los culpables de este hecho fueron algunos que lo han invitado a actividades y sí han cobrado dinero.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio