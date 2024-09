Daddy Yankee, feliz de poder contar su testimonio en Panamá

El cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, se mostró feliz de estar en Panamá y compartir su testimonio de fe en Ekklesia Juvenil.

El artista subió al púlpito de la Comunidad Comunidad Apostólica Hosanna para llevar la palabra a cientos de jóvenes que se dieron cita al congreso, que arrancó el pasado 19 de septiembre.

Lo primero que hizo, Daddy es dar la gloria a quien se la merece, a Dios.

"Que lindo estar en Panamá en esta nueva etapa de mi vida. Gracias a toda la gente que me invitó, pastor Edwin, muchas gracias", dijo el famoso al subir a la tarima.

Además, dijo estar muy contento por estar presente en un congreso juvenil, pues se considera amigo de las generaciones.

"Me siento muy contento por estar en un concierto de jóvenes, me identificó mucho con la juventud. Soy amigo de las generaciones, así me consideró, que bueno que vengo a compartir mi testimonio de vida, de cómo Cristo ha cambiado mi vida", dijo.

El compositor reiteró a los jóvenes que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En su prédica se refirió a la parábola del hijo pródigo "todo hemos sido un hijo pródigo, buscando en lugares equivicados lo que solo podemos encontrar en nuestro padre celestial".

Por otro lado, dijo que ora mucho por Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, para que también comparta su testimonio "Dios te bendiga, hermano".

