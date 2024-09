Daddy Yankee ora para que Sech de su testimonio de vida y felicita a Kafu Banton

Cristo es el camino, la verdad y la vida, es el mensaje que compartió Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, al compartir su testimonio de fe en Ekklesia Juvenil, en la Comunidad Comunidad Apostólica Hosanna.

El Big Boss habló de las batallas mentales que enfrentó sin una vida en Cristo, la tristeza que sentía al bajar de los escenarios y estar solo en una habitación de hotel, preguntándole al Señor por qué se sentía así.

“Por eso, sí tu estás en esa batalla, te entiendo bien, yo sé cuando el enemigo te pone los peores pensamientos en la mente, y yo quiero que sepas que Cristo te ama, yo quiero que entiendas que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no permitas que nadie te diga que tu no vales, porque tu vales mucho para el Señor, que tu vida es importante para Cristo... yo quiero que sepas que así como El Espíritu Santo me abrazó, vas a tener un Padre que te va a abrazar de la misma manera”, expresó el intérprete de “Bonita”.

Daddy Yankee manifestó su deseo de algún día compartir testimonio con Sech, por quien está orando para que eso sea posible, porque sabe que El Peluche es un hombre de fe y temeroso de Dios, además felicitó a Kafu Banton por entregar su vida a Cristo.

“Yo espero que este mensaje le llegue, de redención, a un gran amigo mío, cantante, Sech, Dios te bendiga hermano... yo oro mucho para que la próxima persona que esté dando testimonio sea mi amigo, oremos para que eso sea posible... él es un hombre temeroso de Cristo y estoy ansioso de algún día compartir testimonio con él, porque es tremendo chamaco. A Kafu que entregó su vida por Cristo, lo felicito, Dios te bendiga hermano...”, destacó Ayala, afirmando que Cristo está sumando nuevos guerreros.

