Daluna: 'Si van a Bocas, por favor dejen la taquilla en las playas'

Luego de todo el revulú que se formó el fin de semana y que algunas caras del patio como Michelle Simons, Liz Baila entre otras fueran acusadas de ser las causantes de que no se pueda asistir a las playas en Colón los fines de semana, la conocida Daluna decidió opinar del tema sin miedo a lo que le digan.

Según Daluna, muchos de los taquilleros que fueron a Colón son los culpables de que las autoridades hayan tomado esa decisión para la provincia.

"Si van a Bocas, por favor dejen la taquilla en las playas, gracias. Atentamente los bocatoreños", dijo la influencer.

Al ver los comentarios hechos por la famosa, muchos seguidores opinaron los mismo, afirmando que por unos terminan pagando todos.

"Tiene razón, la gente no tiene nada que hacer", "Son de la capital y dañaron todo en Colón", "Uno tranquilo y los taquilleros lo dañaron todo", "La misma gente, parece que no pueden vivir sin taquillar", "Deben estar al día con los cercos y no dejar pasar a esa gente", eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Si van a Bocas porfavor no taquilleen las playas, Gracias. Atte: Los Bocatoreños. — Daluna Kraemer (@Superdalu) January 25, 2021