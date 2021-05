Danilo Pérez recibe el Bruce Lundvall Visionary Award

Uno de los honores más prestigiosos en la comunidad del Jazz es recibir el premio Bruce Lundvall Visionary, mismo que se otorga en Estados Unidos, y que este 2021 lo obtuvo un panameño, Danilo Pérez.

En sus redes sociales el músico expresó que toma este premio con gran responsabilidad, más después de un año desafiante en nuestras vidas producto de la pandemia por el coronavirus, y para él representa “una de las mejores formas de aliento a seguir utilizando la música para el bienestar de la humanidad".

La premiación forma parte del Jazz Congress, llega para Danilo Pérez en un momento fantástico de su vida. "El momento es fantástico en mi vida para obtener este premio en Memoria de Bruce Lundvall, un campeón de jazz de toda la vida y una leyenda viviente muy querida y respetada por la comunidad del jazz mundial”, enfatizó el artista de la Unesco, que este año también ganó el premio Grammy al mejor álbum vocal de Jazz por “Secrets are the best stories”.