Danna Paola confirma que tuvo algo con Neymar

La actriz y cantante mexicana Danna Paola confesó por primera vez que tuvo una relación con el futbolista Neymar, hace unos años.

De esta manera, Danna confirmó lo que se rumoraba desde rato, y lo hizo en el programa "La Revuelta de TVE, ante el cuestionamieto de David Broncano, conductor del show.

"Yo he aprendido bastante de fútbol, gracias a mi novio, la verdad, pero me gusta mucho. No, es un jugador, bueno, juega, siempre con la del Madrid", dijo la actriz. Posteriormente, Broncano le preguntó si había tenido alguna relación con un futbolista en el pasado, a lo que contestó que sí.

"Ya he estado con futbolista, no voy a decir hagan su research (búsqueda) todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho. He tenidos mis experiencias, la verdad es que todas son muy buenas, pero no, no para nada serio. La profesión es demasiado demandante y la mía también, entonces pues no compaginamos", dijo.

Tras lo expresado, el conductor le pidió a su coordinador que buscará en internet “si que sale. Neymar ¿no?, a lo que la artista respondió “Si, nos conocimos", cuando él jugada para París Saint-Germain (PSG), en donde, entre risas, revela que Neymar en ese entonces tenía tiempo para otras cosas.

