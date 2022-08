David Ramsey de "Arrow" también estará en la Comic Con de Panamá

Tras el anuncio de la llega de Mason Dye de Stranger Things, la organización del Comic Con Panamá sigue revelando más caras famosas para este evento y ahora se informó que David Ramsey, mejor conocido por su papel de John Diggle de la serie "Arrow" también vendrá a suelo panameño.

Así como Enrique Arce, René García y Mason Dye, Ramsey también estará de panelista el 27 y 28 de agosto.

El actor de Arrow, David Ramsey, fue el encargado de protagonizar Justice U, la nueva serie del Arrowverso que se está desarrollando para The CW.

Uniendo los argumentos de varias series de televisión basadas en personajes de DC Comics, incluyendo su más reciente incorporación, Superman & Lois, el Arrowverso se ha hecho popular por sus eventos crossover, que unen las diferentes series y a veces conectan con otras propiedades basadas en DC fuera de su universo común.

Desde que Arrow terminó, el actor ha hecho numerosas apariciones como estrella invitada en series como The Flash, Batwoman y Superman & Lois, y también se ha convertido en un nombre importante en la silla de director en The CW. Hasta ahora ha dirigido episodios de Arrow, Superman & Lois, Batwoman, Supergirl y DC’s Legends of Tomorrow.