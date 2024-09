De Panamá a Washington: El tatuador Darío Rodríguez sigue brillando

El tatuador Darío Rodríguez sigue cosechando éxitos, ahora, en Estados Unidos. Tras salir de Panamá, el artista corporal llevó su trabajo a Seattle, Washington, donde ha logrado ser galardonado en la convención de tatuajes más importante del estado y en competitivas ciudades del país.

Rodríguez, quien ha podido tatuar a jugadores de la National Football League (NFL), hace pocos días, recibió sus dos primeros reconocimientos en el estado de Washington, debido a su destacada participación en "Seattle Tattoo Expo", evento que ha venido congregando, durante veinte años, a miles de entusiastas del tatuaje y premiando, anualmente, a los artistas más destacados.

Sus dos propuestas obtuvieron el primer lugar, una como "Best Portrait" y la otra como "Best Large Black and Grey".

De adquirir por primera vez un kit profesional de tatuar, en el 2017, pasó a convertirse en un exponente del tatuaje en realismo en "black and grey" y, sin duda, su talento innato para el dibujo y la creatividad contribuyeron en su proceso de formación como artista.

Su primer contacto con esta forma de expresión lo tuvo en Panamá, cuando acompañó a un amigo tatuador a una convención que le permitió vivir de cerca las experiencias de un artista; desde ese momento, se motivó a emprender su propio camino en este medio y dejar a un lado el trabajo que ejercía en un restaurante.

"Mi carrera comenzó en Ciudad de Panamá, así que puedo decir que fue el país que me vio nacer y crecer como artista del tatuaje", dijo Rodríguez.

Sobre sus obras señala: “Después de varios años de experiencia, puedo decir que mis piezas se distinguen por ser tatuajes con sombras muy sólidas, bien saturados y con altos contrastes. Esto hace que mis tatuajes perduren con buena calidad, a pesar de los años o el envejecimiento de la piel”.

El artista sueña con fundar su propio estudio de tattoo en el país americano. Darío ha encontrado en Seattle un lugar donde desarrollar su creatividad y seguir explorando nuevos horizontes en su carrera, rompiendo barreras y elevando el estándar de la industria del tatuaje.

