Debe pasar por una cirugía

La expresentadora y cantante, Ingrid De Ycaza, reveló que tiene que pasar por una cirugía, esto debido a que hace dos años se le detectó un fibroma (tumor) en el útero, que creció de tamaño.

La influencer destacó que gracias a Dios no es maligno, pero le está causando un desorden hormonal.

“Hace dos años me detectaron un fibroma (tumor) en el útero que en ese momento medía 5 cm. y que me ha llevado a pasar por un desorden hormonal que hace oscilar mi peso. A veces luzco más hinchada que otras, pero es así”, manifestó De Ycaza.

Añadió: “Afortunadamente y gracias a Dios, no es nada maligno, pero ahora mide el tamaño de una toronja grande (+/-10 cm) y debo pasar por una cirugía”.

Por otro lado, instó a sus seguidores a estar pendiente de su salud y de paso recordar que no hay que ser prudentes porque no se tiene idea de lo que pasa a otra persona.

El escrito lo acompañó junto a un documento clínico que señalaba la realización de una “histerectomía x laparoscopia”.

Por último, dijo: “Si me ves feliz es porque lo estoy, porque lo tengo todo y no me hace falta nada”.

