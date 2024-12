Dedica emotivas palabras a su hija quinceañera

Baby Karen, la diva del Romantic Style, celebra la edad de las ilusiones de su hija, y le dedicó unas lindas palabras, dejándole saber que ella fue su soporte en los momentos más difíciles.

“Sin ti yo no sería la mujer que soy, tú llegada a mi vida me cambió la vida y aunque muchas veces me quise rendir, tú me salvaste, con tus cartitas de amor que me traías del colegio, tus abrazos, tu amor, me secabas las lágrimas con tus manitas y me decías: ‘mami, no lloré’, tú bebé, sin entender nada de lo que yo estuviera pasando, ME SALVASTE! KAREN MICHELLE, HIJA, TÚ ERES Y SIEMPRE SERÁS MI SOPORTE, mi luz, TE AMO”, compartió Baby Karen al publicar una foto de su hija, con un hermoso vestido de quinceañera.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio